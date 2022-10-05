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Киноафиша Статьи Связан с «Бригадой» и «Бедной Настей»: новый ведущий «Сто к одному» вас удивит

Связан с «Бригадой» и «Бедной Настей»: новый ведущий «Сто к одному» вас удивит

5 октября 2022 20:30
Связан с «Бригадой» и «Бедной Настей»: новый ведущий «Сто к одному» вас удивит

Продюсеры проекта сделали свой выбор.

Александр Гуревич более 20 лет вел программу «Сто к одному», но с недавних пор все изменилось. Телеведущий сам принял решение об уходе с проекта, о чем заявил во всеуслышание весной этого года. Тогда перед руководством встала нелегкая задача — как можно скорее найти ему достойную замену.

В течение нескольких месяцев место Гуревича оставалось свободным. Пока в эфир выходили заранее отснятые выпуски с Александром, продюсеры шоу определялись с выбором. Как сообщает портал «Экспресс газета», новый ведущий передачи наконец-то назначен.

Связан с «Бригадой» и «Бедной Настей»: новый ведущий «Сто к одному» вас удивит

Им стал человек, имя которого связано с такими популярными проектами, как «Бригада» и «Бедная Настя». Речь идет о 64-летнем Александре Акопове, который в свое время был продюсером вышеперечисленных сериалов. Также он вел работу над такими передачами, как «Горячая десятка» и «Аншлаг».

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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