Связан с «Бригадой» и «Бедной Настей»: новый ведущий «Сто к одному» вас удивит

Александр Гуревич более 20 лет вел программу «Сто к одному», но с недавних пор все изменилось. Телеведущий сам принял решение об уходе с проекта, о чем заявил во всеуслышание весной этого года. Тогда перед руководством встала нелегкая задача — как можно скорее найти ему достойную замену.

В течение нескольких месяцев место Гуревича оставалось свободным. Пока в эфир выходили заранее отснятые выпуски с Александром, продюсеры шоу определялись с выбором. Как сообщает портал «Экспресс газета », новый ведущий передачи наконец-то назначен.

Им стал человек, имя которого связано с такими популярными проектами, как «Бригада» и «Бедная Настя». Речь идет о 64-летнем Александре Акопове, который в свое время был продюсером вышеперечисленных сериалов. Также он вел работу над такими передачами, как «Горячая десятка» и «Аншлаг».