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Связался с Шатуновым незадолго до смерти: завравшегося Разина вывели на чистую воду

26 июля 2022 16:15
Связался с Шатуновым незадолго до смерти: завравшегося Разина вывели на чистую воду

Продюсер посылал музыканту сообщения с угрозами.

После скоропостижной смерти Юры Шатунова на продюсера Андрея Разина обрушилась волна критики. Поклонники и некоторые близкие друзья артиста считали, что именно выяснение отношений с Разиным в судах и довело Шатунова до инфаркта. Напомним, бывшие друзья судились за права на песни группы «Ласковый май». Разин уверял, что все хиты коллектива принадлежат ему на основании договора с композитором Сергеем Кузнецовым. Однако в ходе одного из последних судов этот контракт был признан недействительным.

Разин опровергал все обвинения в свой адрес, полагая, что музыкант умер так рано, поскольку работал из последних сил. Он заявил в соцсетях, что их отношения с Юрой были сложными и многогранными. Но завравшегося Разина вывели на чистую воду. Оказалось, что он связался с Шатуновым незадолго до смерти. Как удалось узнать изданию «Комсомольская правда», продюсер посылал певцу смс-сообщения с угрозами буквально этой весной. Юра очень переживал из-за такого отношения Разина, постоянно нервничал и признавался журналистам, что устал от давления.

Фото: Globallookpress.com, East News
Елена Королева
Елена Королева
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