Связался с «интердевочкой»: сын Шукшиной завел ребенка с падшей девушкой (фото)

В семье Марии Шукшиной разразился грандиозный скандал. Старший сын артистки Макар Касаткин сделал ее бабушкой. Ребенка от него родила девушка с крайне сомнительной репутацией.

Марк появился на свет в 2018 году, но отец признал его не сразу. Дело дошло до ДНК-экспертизы, которая показала, что Фрейя Зильбер не лжет. Она действительно забеременела от звездного наследника.

Получив результат теста, Шукшина выступила с заявлением о том, что ее отпрыск, как и положено по закону, будет платить алименты. Речи о женитьбе не шло. Касаткин связался с «интердевочкой», а такую партию его знаменитая мама точно бы не одобрила.

В Сети есть «голые» снимки Зильбер, которые подтверждают слухи о том, что она зарабатывала в виртуальных чатах для взрослых. К тому же многие уверены, что Фрейя на «ты» с запрещенными препаратами, и надеются, что звездная бабушка заберет внука на воспитание.