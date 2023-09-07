Связался с дурной компанией: Костомаров разочаровал людей необдуманным поступком
Одним инфоцыганом стало больше.
Роман Костомаров нашел себе новое поле для деятельности. Фигурист выступил перед поклонниками с приглашением посетить необычное мероприятие с его участием.
Оставшийся без выступлений на льду спортсмен станет спикером на форуме «Грани личного бренда», который пройдет в столице в конце ноября. Об этом муж Оксаны Домниной объявил в личном Telegram-канале.
Переживший ампутацию конечностей олимпийский чемпион обещал рассказать о непростом этапе своей жизни и ответить на вопросы гостей. В ответ звезда ледовых шоу получил негативную реакцию.
Своим поступком Костомаров разочаровал фанатов. Многим не понравились персоны, вместе с которыми знаменитости доведется выступать на одной сцене.
«Собчак, Хакамада... Компанию вы подобрали специфическую, страшно за вашу репутацию», «С такими выступать — зашквар», «В инфоцыгане подался», — осудили звезду в Сети.