Связался с дурной компанией: Костомаров разочаровал людей необдуманным поступком

Роман Костомаров нашел себе новое поле для деятельности. Фигурист выступил перед поклонниками с приглашением посетить необычное мероприятие с его участием.

Оставшийся без выступлений на льду спортсмен станет спикером на форуме «Грани личного бренда», который пройдет в столице в конце ноября. Об этом муж Оксаны Домниной объявил в личном Telegram-канале.

Переживший ампутацию конечностей олимпийский чемпион обещал рассказать о непростом этапе своей жизни и ответить на вопросы гостей. В ответ звезда ледовых шоу получил негативную реакцию.

Своим поступком Костомаров разочаровал фанатов. Многим не понравились персоны, вместе с которыми знаменитости доведется выступать на одной сцене.