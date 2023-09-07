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Связался с дурной компанией: Костомаров разочаровал людей необдуманным поступком

7 сентября 2023 18:45
Связался с дурной компанией: Костомаров разочаровал людей необдуманным поступком

Одним инфоцыганом стало больше.

Роман Костомаров нашел себе новое поле для деятельности. Фигурист выступил перед поклонниками с приглашением посетить необычное мероприятие с его участием.

Оставшийся без выступлений на льду спортсмен станет спикером на форуме «Грани личного бренда», который пройдет в столице в конце ноября. Об этом муж Оксаны Домниной объявил в личном Telegram-канале.

Переживший ампутацию конечностей олимпийский чемпион обещал рассказать о непростом этапе своей жизни и ответить на вопросы гостей. В ответ звезда ледовых шоу получил негативную реакцию.

Своим поступком Костомаров разочаровал фанатов. Многим не понравились персоны, вместе с которыми знаменитости доведется выступать на одной сцене.

«Собчак, Хакамада... Компанию вы подобрали специфическую, страшно за вашу репутацию», «С такими выступать — зашквар», «В инфоцыгане подался», — осудили звезду в Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из программы "Ледниковый период"
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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