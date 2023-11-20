Связался не с тем человеком: Милохин так и не смог добиться прощения Авербуха

Даню Милохина обожают миллионы детей и подростков. Для них юноша — образец для подражания: простой детдомовский парень прославился на всю страну. Правда, старшее поколение недолюбливает яркую и эпатажную звезду TikTok. Все из-за глупых и неосмотрительных поступков.

Знаменитость сильно обидела Илью Авербуха. Постановщик ледовых шоу и программ верил в парня и дал ему шанс проявить себя на телевидении. В паре с Евгений Медведевой Милохин покорил зрителей «Ледникового периода», но в разгар сезона внезапно бросил всю команду и уехал за границу.

Такое детское поведение не могло не разозлить известного фигуриста. По словам Авербуха, блогер все же решил извиниться, но не перед ним, а перед генеральным директором телеканала. Об этом поведал Илья Изяславич «Газете». Поэтому конфликт все еще не исчерпан. Поклонники надеются, что Даня Милохин догадается обратиться к Илье Авербуху напрямую.