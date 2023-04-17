Связалась со стариком: от выходок бывшего Аксиньи из «Тихого Дона» волосы встанут дыбом

Элина Быстрицкая сторонилась тем о своей личной жизни. Актриса не хотела говорить о той драме, что выпала на ее долю. Однако шокирующая правда все же стала достоянием широкой общественности.

Законным мужем артистки был дипломат Николай Кузьминский. Многие считали, что Аксинья из «Тихого Дона» напрасно связалась со стариком. Избранник Быстрицкой был старше на 13 лет, но пару это не беспокоило.

Супруги прожили вместе почти 30 лет, и новость про их расставание прогремела как гром среди ясного неба.

Актриса выступила с признанием о том, что муж ей изменил, а она никогда и никому не прощает предательства. Но знаменитость смолчала о другой страшной выходке бывшего возлюбленного.

Кузьминский и его любовница пытались отравить Быстрицкую — артистка чуть не умерла на больничной койке. После всего пережитого у звезды начались серьезные проблемы со здоровьем, но, вопреки всему, ей удалось остаться в любимой профессии.