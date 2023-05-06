Связалась с 16-летним: где сейчас живет и как выглядит «любовник» Мордюковой (фото)

Нонна Мордюкова считалась одной из лучших актрис СССР. До сих пор интерес к ее личности не угас, а подробности ее жизни актрисы продолжают освещаться в СМИ.

Недавно о своем «романе» с великой актрисой рассказал певец Юлиан. Когда-то его отношения с Нонной Викторовной обсуждала вся страна, и подозрения публики не были беспочвенными. Впрочем, реальность оказалась куда менее пикантной.

16-летний Юлиан познакомился с артисткой на ее концерте. Уже за кулисами Мордюкова обратила внимание на юношу, который хотел с ней сфотографироваться, и попросила его спеть.

Так началось их общение, а чуть позже Юлиан переехал к ней в квартиру. Актриса не хотела, чтобы он жил в неуютном общежитии.

Вскоре вся страна заговорила о романе Мордюковой и молодого малоизвестного певца. Но на самом деле Юлиан отчасти заменил ей погибшего сына и стал для нее настоящей отдушиной. Артист хотел вытащить Мордюкову из депрессии и продлить ее жизнь — в этом он видел особую миссию. Об этом Юлиан рассказал на YouTube-шоу «PROжизнь».

Сегодня артист уже не тот юный красавец с глазами небесного цвета. Он поправился, сделал короткую стрижку, которая подчеркивает его пухлые щеки. Уже два года Юлиан не выступает на сцене, но его можно увидеть на разных ток-шоу. На сегодняшний день певец не женат.