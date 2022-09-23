Связь Светличной и Варлей вас удивит: стали объектами жестокой мести

Светлане Светличной и Наталье Варлей довелось поработать с таким именитым режиссером, как Леонид Гайдай. При этом обе актрисы пострадали из-за непростого характера мастера.

И Варлей, и Светличная стали объектами жестокой мести со стороны Гайдая. Наталья Владимировна впала в немилость из-за того, что не ответила взаимностью на ухаживания режиссера. Однажды тот вызвался проводить ее до номера отеля. Оказалось, что кинодел рассчитывал на продолжение вечера, но получил от ворот поворот. Чтобы поставить актрису на место, Гайдай перестал звать ее в свои проекты, а для озвучки ее героини пригласил другую артистку.

В фильме «Бриллиантовая рука» героиня Светличной тоже говорит не ее голосом. Гайдай решил проучить звезду, которая, по его мнению, слишком много на себя взяла, когда предложила немного изменить одну из сцен картины. Режиссер согласился, но после отомстил знаменитости тем, что отказался от дальнейшей работы с ней и поручил озвучить ее персонажа Зое Толбузиной.