Связь с «малолеткой»: от откровений Настеньки из «Морозко» сердце сжимается

На съемочной площадке фильма «Морозко» кипели нешуточные страсти. Исполнительница роли Настеньки, актриса Наталья Седых, потеряла голову от коллеги по цеху, но эта история любви не имела никаких шансов на свое продолжение.

Артистка, которой на тот момент было всего 15 лет, влюбилась в 33-летнего Эдуарда Изотова, воплотившего красавца Ивана. В жизни актер также был хорош собой, поэтому нет ничего удивительного в том, что Седых сходила по нему с ума. Вот только звезда экрана никак не мог ответить взаимностью на чувства совсем еще юной напарницы по площадке, и дело оказалось не только в большой разнице в возрасте.

Изотов был женат и даже не смотрел в сторону Седых. Тем не менее без связи с «малолеткой» не обошлось. В сцене, где состоялась свадьба главных героев, им нужно было поцеловаться. Тогда, по признанию актрисы, от избытка обрушившихся на нее чувств она чуть было не упала в обморок. Пикантности ситуации добавлял и тот факт, что это был первый поцелуй в жизни Натальи Евгеньевны.