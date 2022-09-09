Связь с Джулией Робертс длиной 20 лет: Джордж Клуни раскрыл все карты

Джордж Клуни и Джулия Робертс сыграли супругов в криминальном фильме «11 друзей Оушена» и в его продолжениях. Как оказалось, картина стала для актеров очень важной, ведь на долгие годы сделала их близкими друзьями.

Спустя 20 лет Клуни все еще поддерживает близкие отношения с Робертс. Они не только регулярно видятся, но и вместе посещают светские мероприятия. Например, не так давно артистка появилась на премьере картины «Билет в рай» в компании именно Клуни, а не своих близких.

При этом артисты, как пишет Daily Mail , продолжают также и работать вместе. В «Билете в рай» они вновь исполнили роли мужа и жены, но уже разведенных. Как рассказал актер, работа над фильмом была сопряжена с несколькими пикантными эпизодами. Дело в том, что для съемок поцелуя им пришлось сделать 80 дублей, ведь они не могли остановиться смеяться и практически сорвали съемочный процесс.