«Связь» с Ди Каприо: фото жены Реввы произвело фурор среди россиян

Даже у знаменитостей есть свои кумиры, чей жизненный пример вдохновляет и заставляет двигаться дальше. Для жены Александра Реввы таким человеком стал Джордан Белфорт.

Этот американец был одним из лучших продавцов в мире. Благодаря своей наглости и ораторским способностям он убеждал людей приобретать акции и ценные бумаги не самых известных и прибыльных компаний. Через некоторое время мужчина смог накопить достаточно денег и открыть собственную компанию.

Яркий образ жизни брокера и его целеустремлённость привлекли внимание режиссёра Мартина Скорсезе. А история успеха Джордана легла в основу сюжета известного фильма «Волк с Уолл-стрит». Именно поэтому Анжелика Ревва была рада встретиться с таким интересным человеком, которого играл Леонардо Ди Каприо, и настоящим мотиватором, а подписчики лишь разделили восторг девушки.