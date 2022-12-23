Связь Мордюковой с молоденьким актером повергнет в шок: большего стыда не придумаешь

Личная жизнь великой советской актрисы Нонны Мордюковой складывалась непросто. У нее был неудачный брак с Вячеславом Тихоновым и череда скоротечных романов. Мало кто из поклонников артистки знает, что она состояла в отношениях с известным актером Владиславом Дворжецким. Звезда «Бриллиантовой руки» была старше избранника на 13 лет, но это не помешало разгореться их чувствам. Хотя признаться в таком было дико стыдно.

47-летняя Мордюкова и 34-летний Дворжецкий вместе работали над картиной «Возврата нет», где оба сыграли главные роли. Они сразу же почувствовали взаимное притяжение и не скрывали симпатию. Но из этой искры пламя так и не разгорелось. Как-то Мордюкова с Дворжецким ехали в автобусе в соседнее село. Они зашли в магазин, и артист купил понравившееся женское платье. Тогда Нонна поняла, что у Владислава есть дама сердца. Актриса задала ему вопрос напрямую, и Дворжецкий начал что-то мямлить. Этого оказалось достаточно, чтобы порвать с ним.

Мордюкова всю свою жизнь считала, что разрушать чужие отношения — это недостойно. Об этой истории несостоявшейся любви рассказала сестра Нонны Мордюковой изданию «7 дней ».