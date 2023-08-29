Своя только «Волга»: популярный фильм с Гармашем оказался плагиатом

Ни для кого не секрет, что российские киноделы часто обращаются к опыту голливудских коллег. Исключением не стали и создатели фантастического боевика «Черная молния» с участием Сергея Гармаша. Однако подражание американцам не пошло фильму на пользу.

Супергеройская картина, по мнению зрителей, сделана неплохо. В ней немало качественных спецэффектов, однако сам сюжет кажется несерьезным и местами смехотворным. Главным проколом фильма рецензенты назвали летающую машину, которая выглядит неуместно.

А один из интернет-пользователей написал, что «Черная молния» уж очень напоминает ему «Человека-паука». Только здесь вместо суперсилы «Суперволга», а вместо дяди у главного героя умирает отец.

Аналогия в развитии истории также видна невооруженным глазом: ключевые персонажи пытаются заработать деньги с помощью сверхъестественного, затем становятся героями и борются со злом. Получается, исконно подлинная в «Черной молнии» только лишь советская «Волга».