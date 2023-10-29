Свой среди чужих: этот иностранец стал самым снимаемым советским актером

Армен Джигарханян дебютировал в кино в 1959 году, снявшись в драме «Обвал». В то время ему было лишь 24 года, а после этого он начал активно развивать свою карьеру.

Уроженец Еревана, Джигарханян старался сниматься как можно больше и никогда не отказывался от проектов. И, например, только в 1983 году с его участием вышло восемь фильмов. Помимо этого, играл он и на театральной сцене: в его послужном списке Ереванский театр имени Станиславского, Московский театр Ленинского комсомола, Академический театр имени Владимира Маяковского и Московский театр-студия по руководством Олега Табакова.

В итоге Джигарханян снялся в 307 фильмах и сериалах. Это сделало его самым снимаемым артистом СССР и России, что официально задокументировано в Книге рекордов Гиннесса. И до сих пор ни одному артисту не удалось обновить этот рекорд.

Зрители же до сих пор осыпают Джигарханяна комплиментами. По их мнению, артиста можно смело назвать одним из самых талантливых актеров, который полностью заслужил любовь публики.