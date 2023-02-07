Своим глазам не поверите: от бывшей Петра Чернышова мороз по коже (фото)
Спортсмен не изменяет своему вкусу на женщин.
Петр Чернышев всегда привлекал внимание публики не только своими успехами на льду. Личная жизнь фигуриста постоянно обрастала любопытными слухами. Например, в свое время спортсмену приписывали бурный роман с его партнершей Наоми Ланг.
Вместе знаменитости завоевали немало наград. На льду звезды смотрелись настолько гармонично, что многие решили, будто они настоящая пара. Однако вскоре Ланг завершила карьеру из-за травмы. Впоследствии фигуристка родила дочку Лилли Эшли, отцом которой якобы стал Чернышев. Но официальных подтверждений этому нет.
Казалось, о связи Ланг и Чернышева уже забыли, но не так давно американка снова напомнила о себе. Спортсменка опубликовала в соцсетях сообщение, в котором обратилась к поклонникам с просьбой помочь ей найти пропавшего с радаров фигуриста.
Наоми призналась, что давно не слышала новостей от Чернышева и хочет знать, как его дела. Между тем интернет-пользователи отметили поразительное сходство Ланг с женой спортсмена, актрисой Анастасией Заворотнюк, которая на протяжении нескольких лет борется с раком головного мозга.