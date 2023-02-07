Своим глазам не поверите: от бывшей Петра Чернышова мороз по коже (фото)

Петр Чернышев всегда привлекал внимание публики не только своими успехами на льду. Личная жизнь фигуриста постоянно обрастала любопытными слухами. Например, в свое время спортсмену приписывали бурный роман с его партнершей Наоми Ланг.

Вместе знаменитости завоевали немало наград. На льду звезды смотрелись настолько гармонично, что многие решили, будто они настоящая пара. Однако вскоре Ланг завершила карьеру из-за травмы. Впоследствии фигуристка родила дочку Лилли Эшли, отцом которой якобы стал Чернышев. Но официальных подтверждений этому нет.

Казалось, о связи Ланг и Чернышева уже забыли, но не так давно американка снова напомнила о себе. Спортсменка опубликовала в соцсетях сообщение, в котором обратилась к поклонникам с просьбой помочь ей найти пропавшего с радаров фигуриста.

Наоми призналась, что давно не слышала новостей от Чернышева и хочет знать, как его дела. Между тем интернет-пользователи отметили поразительное сходство Ланг с женой спортсмена, актрисой Анастасией Заворотнюк, которая на протяжении нескольких лет борется с раком головного мозга.