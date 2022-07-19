«Свое получили»: Зудина ошеломила признанием о детях Табакова

Марина Зудина до недавнего времени нечасто рассказывала о жизни детей Павла и Марии. Но после появления внучки 56-летняя актриса стала куда откровеннее с прессой. Напомним, летом 2020 года актриса Софья Синицына родила девочку от Павла Табакова. Долгое время молодые люди хранили появление малышки в секрете. Отношения звездная пара не сохранила, но воспитанию малышки родители по-прежнему уделяют внимание.

А вот Зудина не спешит брать на себя такие хлопоты. По ее словам, она с нетерпением ждет, когда внучка подрастет, чтобы они могли вместе путешествовать. Охарактеризовать Павла как отца актриса затруднилась, отметив, что просто любит своих детей.

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«И Паша, и Маша свое получили», — заявила она изданию «СтарХит » и добавила, что теперь предпочитает дружить с подросшими детьми, а не общаться с ними с родительской позиции.

Напомним, в браке с Олегом Табаковым Марина родила двоих детей. Павлу уже 26 лет, а дочке Марии исполнилось 16 лет. Планы девочки на будущее Зудина пока не раскрывает.