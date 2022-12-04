Сводящие с ума формы: молодая жена Цекало продолжает будоражить умы россиян

В 2019 году Александр Цекало женился в четвертый раз – на красавице Дарине Эрвин. Муж старше своей молодой супруги на 30 лет, что не мешает счастью влюбленных, живущих в Лос-Анджелесе.

31-летняя Эрвин пишет картины и делает первые шаги в кино. Зрителям артистка известна по картине «Мажор. Фильм». Эффектная внешность и пышные формы – конек Дарины. Девушка часто радует подписчиков довольно откровенными фото в соцсетях.