Сводящие с ума формы: молодая жена Цекало продолжает будоражить умы россиян
Не чета престарелому супругу.
В 2019 году Александр Цекало женился в четвертый раз – на красавице Дарине Эрвин. Муж старше своей молодой супруги на 30 лет, что не мешает счастью влюбленных, живущих в Лос-Анджелесе.
31-летняя Эрвин пишет картины и делает первые шаги в кино. Зрителям артистка известна по картине «Мажор. Фильм». Эффектная внешность и пышные формы – конек Дарины. Девушка часто радует подписчиков довольно откровенными фото в соцсетях.
«Дарина, это просто вау! Ваши наряды всегда бьют в самое сердце», «Хочу перестать смотреть, но не могу», «Нравятся ваше платье и прическа. Сегодня особенно хорошо выглядишь», «Мне кажется, что платье тесновато для роскошных форм Дарины», – писали поклонники под снимком красотки в декольтированном платье.