Сводившая с ума стюардесса из «Пятого элемента» изменилась до неузнаваемости: «Жуть какая»

Перемены во внешности знаменитости разделили ее фанатов на два лагеря.

Единственным появлением модели Софии Гот на экране стал приключенческий фильм Люка Бессона «Пятый элемент». В картине она исполнила роль бортпроводницы, которая проверяла документы у героев Брюса Уиллиса и Миллы Йовович. Эффектная артистка на долгие годы запомнилась поклонникам фильма, но такая популярность не стала поводом для Софии начинать актерскую карьеру.

После выхода фильма на экраны, знаменитость продолжила работать моделью. В течение многих лет она покоряла подиумы и глянцевые журналы, а потом отправилась на пенсию.

Сегодня София работает профессиональным инструктором по кундалини-йоге, а свободное время посвящает семье и верховой езде. О жизни бывшая звезда экрана рассказывает в социальных сетях, где не боится выкладывать «честные» снимки без косметики и какой-либо ретуши, на которых видны все ее возрастные изменения. И одних фанатов подобная откровенность смущает, тогда как другие осыпают ее комплиментами и благодарят за смелость быть собой.