Сводит женщин с ума: «тайный» брат Васильева из «Хрустального» тот еще сердцеед

Антон Васильев востребован в профессии и любим зрителями. Несмотря на свою популярность, актер остается довольно скрытным человеком. Например, он долго не спешил сознаваться широкой общественности в том, что у него есть младший брат.

Но назойливым журналистам удалось разузнать кое-что о «тайном» родственнике знаменитого артиста. Зовут его Павел. Живет он в Санкт-Петербурге. Никакого отношения к шоу-бизнесу не имеет. Хотя мог бы.

Павел Васильев оказался тем еще красавчиком-сердцеедом, а таких кинематограф любит. Привлекательный мачо сводит женщин с ума одним своим видом. Но на большие экраны брат актера не рвется — работает преподавателем в школе диджеев.

К слову, тех, кто представил себя в подвенечном платье, ждет разочарование: личную жизнь Васильев-младший уже устроил. Он женат на фотографе Виктории Киселевой. И вместе с любимой супругой воспитывает двоих прекрасных детей.