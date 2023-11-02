Сводит с ума миллионы: актер, сыгравший маленького Волан-де-Морта, вырос сердцеедом

Хиро Файнс Тиффин рос в творческой среде. Его мама и папа — режиссеры, а дядя — Волан-де-Морт из киносаги о Гарри Поттере. Артисту также удалось засветиться в культовой кинофраншизе. Он воплотил самого могущественного волшебника в детстве.

Зрители запомнили его маленьким мальчиком, а между тем он уже давно разбивает девичьи сердца. Из крохи актер вырос в брутального мачо, который одним только взглядом сводит с ума миллионы.

После съемок в картине «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Хиро взял паузу в своей карьере. И это было правильным решением. Брюнет не стал заложником образа Темного лорда. В 2018 году он вернулся в кино, и режиссеры встретили его с распростертыми объятиями.

На жизнь красавчик зарабатывает не только тем, что демонстрирует свой талант на съемочных площадках. Файнс Тиффин показывает отличные результаты в модельном бизнесе. Впрочем, с его внешними данными в этом нет ничего удивительного.