Сводит с ума девушек: Шкет из сериала «Ольга» стал совсем взрослым (фото)

Мухаммед Абу-Ризик запомнился зрителям по роли в сериале «Ольга». В нем молодой актер сыграл сына главной героини Тимофея.

На протяжении всех сезонов можно было следить, как взрослеет и меняется артист. Поначалу он был застенчивым мальчишкой, но уже сегодня способен влюбить в себя сотни девушек. Природа наградила Мухаммеда яркой восточной внешностью, ведь в его венах течет дагестанская и арабская кровь. Густые шелковистые волосы и большие карие глаза позволяют актеру выделяться на экране.

Благодаря таланту и естественной красоте у молодого человека уже 41 тысяча подписчиков.

Несмотря на внимание со стороны сверстниц, артист погружен лишь в работу и подготовку к поступлению в вуз. Пока Мухаммеда не определился, кем хочет стать, и рассматривает все возможные варианты.