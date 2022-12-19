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Киноафиша Статьи Сводит с ума девушек: Шкет из сериала «Ольга» стал совсем взрослым (фото)

Сводит с ума девушек: Шкет из сериала «Ольга» стал совсем взрослым (фото)

19 декабря 2022 09:45
Сводит с ума девушек: Шкет из сериала «Ольга» стал совсем взрослым (фото)

Поразил всех поклонниц сериала.

Мухаммед Абу-Ризик запомнился зрителям по роли в сериале «Ольга». В нем молодой актер сыграл сына главной героини Тимофея.

На протяжении всех сезонов можно было следить, как взрослеет и меняется артист. Поначалу он был застенчивым мальчишкой, но уже сегодня способен влюбить в себя сотни девушек. Природа наградила Мухаммеда яркой восточной внешностью, ведь в его венах течет дагестанская и арабская кровь. Густые шелковистые волосы и большие карие глаза позволяют актеру выделяться на экране.

Благодаря таланту и естественной красоте у молодого человека уже 41 тысяча подписчиков.

Несмотря на внимание со стороны сверстниц, артист погружен лишь в работу и подготовку к поступлению в вуз. Пока Мухаммеда не определился, кем хочет стать, и рассматривает все возможные варианты.

Сводит с ума девушек: Шкет из сериала «Ольга» стал совсем взрослым (фото)
Фото: соцсети, кадры из сериала "Ольга" (2016-2020)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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