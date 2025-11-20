«Сводишь с ума» – лучший ромком года, но точно не уникальный: нашли 5 недооцененных фильмов о параллельных мирах (в №4 – волшебное зеркало)

Тут вам и мелодрамы, и триллеры.

Российская романтическая комедия «Сводишь с ума» растопила зрительские сердца. Сюжет о девушке, которая через волшебное зеркало выходит на связь с парнем из параллельной реальности, быстро завоевал популярность, особенно среди молодёжи.

Неожиданно высокие 8.5 на «Кинопоиске» трубят о том, что фильм, не претендующий на громкие награды, стал любимчиком в жанре.Но, как бы это ни звучало странно, «Сводишь с ума» не единственный фильм с магией зеркала и параллельными реальностями.

Мы собрали пять не самых фильмов, которые могут прийтись по душе тем, кто не может насытиться этим хай-концептом.

1. «Посмотри в обе стороны» (2022, 6.3 на IMDb) – два варианта одной судьбы

Американская драма «Посмотри в обе стороны» рассказывает о девушке по имени Натали, которая в один момент переживает два альтернативных варианта жизни. В одном она забеременела после случайного романа, в другом – её жизнь продолжается без этого события, и она отправляется в Лос-Анджелес, чтобы строить карьеру.

Разделение судьбы на два параллельных пути – довольно редкий, но увлекательный приём, который акцентирует внимание на том, как маленькие решения могут изменить жизнь.

Как и в «Сводишь с ума», фильм обращается к теме выбора, любви и поиска себя, но с добавлением серьёзной драмы.

2. «Комета» (2014, 6.7) – любовь сквозь время и вселенные

«Комета» – стильный и атмосферный фильм, который идеально вписывается в тему параллельных миров.

Сюжет фильма не ограничивается только классическим подходом к любви, а создаёт настоящую магию, где события переносятся не только по времени, но и в различные варианты реальностей.

Эмоционально насыщенная лента погружает в мир альтернативных вселенных, где каждое маленькое изменение в отношениях приводит к совершенно новому результату.

В «Сводишь с ума» элементы магии и параллельных миров тоже открывают новые пути для любви, пусть и в несколько менее драматичном ключе.

3. «Портал» (2017, 5.4) – альтернативная вселенная с фокусом на любовь

Австралийский научно-фантастический фильм, где учёная находит способ путешествовать между параллельными вселенными. На одном из таких перекрёстков она встречает свою умершую любовь в другой реальности и решает вернуть его обратно.

Это история не только о любви, но и о борьбе с самим собой, об отсутствии пути назад и о принятии.

Хотя здесь магия зеркала не присутствует, концепция параллельных миров и попытки «воссоздать» прежние отношения, безусловно, перекликаются с атмосферой «Сводишь с ума», где герои оказываются в ловушке своих альтернативных реальностей.

4. «Parallel» (2018, 5.8) – зеркало, которое ведет в другие миры

«Parallel» – ещё один фильм о волшебном зеркале, который напрямую перекликается с концепцией «Сводишь с ума». Компания друзей находит загадочное зеркало, которое позволяет им перемещаться в параллельные миры.

Поначалу они используют это для личной выгоды, но вскоре осознают, какие серьёзные последствия может иметь игра с реальностью.

Тема ошибок и жертв, которые приходится приносить в поисках счастья и гармонии, делает фильм не только увлекательным, но и философским. Здесь, как и в «Сводишь с ума», зеркало становится проводником между мирами, но с другой, более тёмной стороны.

5. «ДругаяЗемля» (2011, 6.9) – по ту сторону зеркала: встреча с двойником

Фильм «Another Earth» поднимает вопрос не о параллельных мирах в обычном смысле, а о существовании альтернативной Земли. Главная героиня, после трагического происшествия, обнаруживает, что на другом небесном теле существует её «дубль» – другая версия её жизни, и она решает попасть на эту планету.

Фильм погружает в мир рефлексии и принятия, где поиск смысла в жизни переплетается с возможностью встречи с альтернативной версией себя. Этот фильм скорее философский, чем романтический, но его магия «параллельных миров» не оставит равнодушным тех, кто ищет глубокие и трогательные истории.

