Сводил с ума россиянок в 80-х: «черненького» из Modern Talking сегодня не узнать

Легендарный немецкий поп-дуэт Modern Talking буквально «взрывал» мировую сцену в 80-х. Их песни становились хитами, а яркий контраст двух музыкантов будоражил воображение всех женщин.

Брутальный блондин Дитер Болен и хрупкий брюнет Томас Андерс прекрасно дополняли друг друга. Правда, некоторые были уверены, что женоподобный солист с нежным голосом на самом деле является девушкой. Но Андерса это не смущало, он даже подогревал эти слухи своими гламурными нарядами с блестками и легким макияжем. От его уникального стиля и внешности сходили с ума почти все россиянки.

Но с годами Томас сильно изменился. Сегодня он совсем не тот слащавый юноша с приторными голосом. Андерс сильно поправился, возмужал и обзавелся легкой щетиной. Он избавился от своих длинных локонов и теперь носит короткую стрижку.

Несмотря на то, что Modern Talking давно распались, а попытка возобновить группу не увенчалась большим успехом, карьера Томаса сложилась удачно. Сегодня он сочиняет песни для музыкантов из США, Европы и даже Латинской Америки. Андерс давно женат на переводчице Клаудии Хесс, которая подарила ему единственного сына Александра, унаследовавшего обаятельную внешность от отца.