Сводил с ума россиянок, а оказался однолюбом: с кем обрел счастье Станислав Бондаренко

Актер Станислав Бондаренко прославился благодаря многочисленным ролям героев-любовников в российских сериалах. Однако в жизни артист примерный семьянин – правда, к личному счастью он пришел не сразу.

Первый брак Бондаренко был с актрисой Юлией Чиплиевой, с которой он познакомился во время учебы в ГИТИСе. В 2008 году пара сыграла свадьбу, в том же году у супругов родился сын Марк.

Однако брак дал трещину – Юлия устала от постоянных слухов о романах мужа и подала на развод. Расстались супруги в 2015 году.

Спустя год актер встретил красавицу-модель Аурелию Алехину. Аурику Станислав Бондаренко приметил на обложке одного из журналов – девушка дерзко позировала на мотоцикле. Их роман развивался стремительно – и в 2017-м пара сыграла свадьбу. В том же году супруга подарила артисту дочь Алексию, а в 2019-м на свет появилась Микаэла.

Артист часто публикует в соцсетях совместные фотографии с женой и дочерьми, но не забывает и о своем первенце Марке, с которым у Бондаренко прекрасные отношения.