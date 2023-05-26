Свободного места не осталось: немецкая пенсионерка перестаралась с татуировками (фото)

Немка Керстин Тристан стала звездой Интернета в довольно зрелом возрасте. 58-летнюю пенсионерку прославили ее многочисленные татуировки, которыми покрыто почти все тело женщины.

Эта история началась восемь лет назад, когда Тристан заскучала от своей жизни. У нее не было ни мужа, ни детей, и женщина начала страшиться скорого приближения старости. Керстин решила скрасить свои одинокие будни творчеством, чтобы избавиться от печальных мыслей.

Немка исполнила свою давнюю мечту и сделала первую татуировку. Это был только разогрев, и вскоре наколки покрыли почти все тело Керстин. Пенсионерка не жалела никаких денег на свое увлечение и обращалась к лучшим тату-мастерам.

Позднее Тристан стала популярным блогером с армией подписчиков. Сегодня женщина делится откровенными снимками, на которых видны плоды творчества тату-мастеров. Одни фолловеры пишут ей комплименты и восхищаются ее смелостью и роскошной фигурой. Другие же осуждают Керстин за излишний эпатаж и фанатизм, ведь на ее теле почти нет свободного места. Нетронутым остается только лицо, но это вопрос времени.