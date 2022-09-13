Свобода звезды «Кадетства» под угрозой: виноваты баснословные долги

Кирилл Емельянов не смог стать примерным отцом. У актера, которого многие помнят по сериалу «Кадетство», двое сыновей — 11-летний Степан и 9-летний Василий, но общаться с ними и оказывать им материальную помощь звездный папа не спешит.

Бывшая супруга знаменитости, актриса Екатерина Директоренко, готова на все, чтобы добиться справедливости и наказать своего экс-возлюбленного. По ее словам, на сегодняшний день задолженность Емельянова по алиментам составляет миллион рублей.

В рамках шоу «Звезды сошлись» Директоренко отметила, что актер попросту не хочет платить ей, поскольку его совсем не интересует жизнь и нужды детей. Обращения в судебные инстанции помогают мало, но артистка не отчаивается. Как оказалось, она планирует пойти на крайние меры.