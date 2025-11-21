«Свинья везде грязь найдет»: 12 серию «Ну, погоди!» американцы назвали непростительной, и россиянам пришлось извиняться

Это они еще комедии Гайдая не видели.

Казалось бы, что может быть безобиднее советской мультипликации? Однако именно классический эпизод «Ну, погоди!» неожиданно оказался в центре международного скандала, едва не спровоцировав крупный конфликт вокруг одной из самых популярный российских игр последних — Atomic Heart.

Причина оказалась в одном кадре, который для отечественного зрителя является ностальгической отсылкой, а для западной аудитории — неприкрытым расизмом.

В чем суть претензии?

Всё началось с того, что западные игроки на форуме Resetera и журналисты таких изданий, как The Gamer, обнаружили в Atomic Heart «шокирующий» контент.

Речь идет о 12-м эпизоде «Ну, погоди!» под названием «Музей», который можно посмотреть на телевизорах в безопасных комнатах игры. В одной из сцен, на отметке 5:52, на долю секунды появляется карикатурное изображение африканского аборигена — статуя с абсолютно черной кожей и большими красными губами.

Для западной, особенно американской, аудитории такая визуальная стилизация — прямой отсылка к позорной практике «блэкфейса» (blackface), которая исторически использовалась для унижения и высмеивания чернокожих.

Их возмущение усугублялось тем, что разработчики из российской студии Mundfish не сопроводили этот фрагмент никаким предупреждением о «триггерном контенте», что стало стандартной практикой для классических произведений, не соответствующих современным нормам политкорректности.

Извинения и мемы

Западные горе-СМИ ополчились на разработчиков, призывая бойкотировать игру. Давление оказалось настолько сильным, что студия Mundfish была вынуждена пойти на попятную. После нескольких дней молчания компания официально принесла извинения и удалила отсылку.

Для российских игроков и зрителей этот скандал стал поводом создать мемы, ведь в СССР не было истории рабства и сегрегации, подобной американской, поэтому и восприятие таких образов кардинально отличается.

Как метко заметили пользователи в обсуждениях: «Свинья везде грязь найдёт», «Это они еще не видели другие эпизоды», «Не показывайте им приключения Шурика и "Каникулы Бонифация"».

Выросли на «Ну, погоди!»? Тогда легко сможете ответить на 7 из 7 вопросов нашего теста.