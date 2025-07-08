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Свежий российский фильм о войне официально признали лучшим за границей: зато россияне его постоянно критикуют за «ляпы»

8 июля 2025 08:56
Свежий российский фильм о войне официально признали лучшим за границей: зато россияне его постоянно критикуют за «ляпы»

Да и сами летчики порою хватаются за голову от некоторых моментов картины. Но сильно хуже от этого она не становится.

Российское кино продолжает покорять новые высоты — военная драма «Воздух» с Сергеем Безруковым режиссера Алексея Германа-младшего стала лучшим фильмом на престижном кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в китайском Чунцине.

Главный приз фестиваля — «Золотую камелию» — на торжественной церемонии получила художник-постановщик и художник по костюмам фильма Елена Окопная. Ее работа над историческими костюмами уже давно заслуживает отдельной похвалы, уверен Безруков, так что эта награда — абсолютно заслуженная.

Свежий российский фильм о войне официально признали лучшим за границей: зато россияне его постоянно критикуют за «ляпы»

«Воздух» совсем не похож на среднестатистический фильм о войне. Это история о юных девушках-летчицах, которые в разгар Великой Отечественной прибывают в смешанный авиационный полк. Они еще совсем юные, едва оторвавшиеся от школьных парт, но уже сидят за штурвалами боевых самолетов и учатся отличать романтические мечты от страшной правды войны.

Картина Германа-младшего бережно и честно показывает, какой ценой достается свобода, и какой хрупкой может быть юность на линии фронта.

Интересно, что мировая премьера фильма состоялась еще прошлой осенью — на Токийском международном кинофестивале. Тогда «Воздух» уже собрал много теплых отзывов кинокритиков. Теперь же к международному признанию добавился и заслуженный приз в Китае — огромном кинорынке, где конкуренция колоссальная.

Свежий российский фильм о войне официально признали лучшим за границей: зато россияне его постоянно критикуют за «ляпы»

«Стать лучшим фильмом на фестивале стран ШОС — всегда престижно, но победить с картиной о Великой Отечественной войне — это ещё и очень важно», — отметил актер Сергей Безруков, поздравляя команду в Telegram.

Победа «Воздуха» особенно символична в год 80-летия Победы. Поздравляем Алексея Германа-младшего и всю съемочную группу!

Ранее мы также писали: Два эпизода, на которых зрители действительно плачут при просмотре «Воздуха»: но вряд ли на это рассчитывали создатели

Фото: Кадр из фильма «Воздух» (2023)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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