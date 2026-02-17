Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»

С другой стороны, не зря ведь создатели новинки причастны к «Человеку-пауку» и «Кейпоп-охотницам», правда?

Когда на волне триумфа «Зверополиса 2» Sony анонсировала «GOAT: Мечтай по-крупному», реакция в Сети была предсказуемой. Опять антропоморфные животные и город, похожий на человеческий, снова амбициозный герой, который хочет доказать миру, что его недооценили. Слишком похоже, чтобы быть случайностью.

В соцсетях новинку мгновенно окрестили «попыткой поймать волну» и вторичной историей про зверей с человеческими проблемами. Но в итоге «КОЗЕЛ» публику приятно удивил.

История парнокопытного Уилла Харриса, мечтающего попасть в жестокую лигу зверобола ROAR, работает прежде всего как спортивная драма про бедность, давление и командную химию.

Здесь есть язвительная владелица команды-бородавочник, выгоревшая звезда-пантера Джетт Филлмор и набор колоритных партнеров – от тревожной страусихи до носорога-одиночки с детьми и варана, чье яйцо не вылупится никогда.

Здешний мир не выглядит уникальным, но прописан с большой любовью: арены в пещерах и вулканах, дворовые площадки с сеткой-«клеткой», шум трибун и рев толпы.

Да, сюжет временами идет по слишком знакомым рельсам и мог бы быть смелее, но эмоции, юмор и драйв матчей делают свое дело. Как и великолепная анимация в стиле последних мультов про Человека-паука, естественно!

Кто бы мог подумать, что «жалкая копия» в итоге получит 93% зрительского одобрения на Rotten Tomatoes, тогда как первый «Зверополис» – 92? Мы бы в это точно не поверили, если б не увидели своими глазами.