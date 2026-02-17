Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»

Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»

17 февраля 2026 16:11
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»

С другой стороны, не зря ведь создатели новинки причастны к «Человеку-пауку» и «Кейпоп-охотницам», правда?

Когда на волне триумфа «Зверополиса 2» Sony анонсировала «GOAT: Мечтай по-крупному», реакция в Сети была предсказуемой. Опять антропоморфные животные и город, похожий на человеческий, снова амбициозный герой, который хочет доказать миру, что его недооценили. Слишком похоже, чтобы быть случайностью.

В соцсетях новинку мгновенно окрестили «попыткой поймать волну» и вторичной историей про зверей с человеческими проблемами. Но в итоге «КОЗЕЛ» публику приятно удивил.

История парнокопытного Уилла Харриса, мечтающего попасть в жестокую лигу зверобола ROAR, работает прежде всего как спортивная драма про бедность, давление и командную химию.

Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»

Здесь есть язвительная владелица команды-бородавочник, выгоревшая звезда-пантера Джетт Филлмор и набор колоритных партнеров – от тревожной страусихи до носорога-одиночки с детьми и варана, чье яйцо не вылупится никогда.

Здешний мир не выглядит уникальным, но прописан с большой любовью: арены в пещерах и вулканах, дворовые площадки с сеткой-«клеткой», шум трибун и рев толпы.

Да, сюжет временами идет по слишком знакомым рельсам и мог бы быть смелее, но эмоции, юмор и драйв матчей делают свое дело. Как и великолепная анимация в стиле последних мультов про Человека-паука, естественно!

Кто бы мог подумать, что «жалкая копия» в итоге получит 93% зрительского одобрения на Rotten Tomatoes, тогда как первый «Зверополис» – 92? Мы бы в это точно не поверили, если б не увидели своими глазами.

Фото: Кадр из мультфильма «Зверополис 2» (2025), «Goat: Мечтай по крупному» (2026)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Читать дальше 16 февраля 2026
«Грозовой перевал» — не главный сюрприз: 4 громкие новинки неожиданно захватили мировой прокат (и даже ставят рекорды) «Грозовой перевал» — не главный сюрприз: 4 громкие новинки неожиданно захватили мировой прокат (и даже ставят рекорды) Читать дальше 16 февраля 2026
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Читать дальше 17 февраля 2026
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Читать дальше 17 февраля 2026
Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда Читать дальше 17 февраля 2026
Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила Читать дальше 16 февраля 2026
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 «"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 Читать дальше 16 февраля 2026
Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Читать дальше 15 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше