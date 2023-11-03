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Свежее видео Рубальской пугает: приглядитесь к ее улыбке

3 ноября 2023 06:45
Свежее видео Рубальской пугает: приглядитесь к ее улыбке

Поэтесса пустилась во все тяжкие.

В свои 78 лет Лариса Рубальская — активная пользовательница соцсетей. О такой яркой и насыщенной жизни, как у поэтессы, большинству пенсионеров остается только мечтать: то эпатажная звезда пройдется под ручку с юным кавалером, то покажет себя заметно помолодевшей и похорошевшей.

Новое видео Рубальской произвело фурор в социальных сетях. Писательница словно сбросила с плеч 30 лет. На кадрах знаменитость выглядела невероятно свежей и красивой и поедала клубнику на зависть хейтерам. Секрет оказался в фильтрах. Поэтесса не постеснялась признаться, что использовала фотошоп. Но не все оценили смелый эксперимент.

«Кроме голоса, ничего от Рубальской», «Старость должна быть достойной», «А фотошоп вообще вам не нужен», «Даже и не узнала в маске», «Лариса, вы прекрасны. С фотошопом и без него», — рассуждали поклонники в комментариях.

Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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