Свежее видео Рубальской пугает: приглядитесь к ее улыбке

В свои 78 лет Лариса Рубальская — активная пользовательница соцсетей. О такой яркой и насыщенной жизни, как у поэтессы, большинству пенсионеров остается только мечтать: то эпатажная звезда пройдется под ручку с юным кавалером, то покажет себя заметно помолодевшей и похорошевшей.

Новое видео Рубальской произвело фурор в социальных сетях. Писательница словно сбросила с плеч 30 лет. На кадрах знаменитость выглядела невероятно свежей и красивой и поедала клубнику на зависть хейтерам. Секрет оказался в фильтрах. Поэтесса не постеснялась признаться, что использовала фотошоп. Но не все оценили смелый эксперимент.