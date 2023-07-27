Свежее видео Эды из сериала «Постучись в мою дверь» шокировало фанатов: вы тоже будете в ужасе

В последнее время в Сети много говорят о романе актрисы Ханде Эрчел и бизнесмена Хакана Сабанджи. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» отправилась с возлюбленным в путешествие по Европе и активно делится кадрами из совместного отпуска.

Эти отношения вызвали немало споров. Поклонников актрисы беспокоит, что Сабанджи — известный плейбой. У парня были романы со многими турецкими знаменитостями, и фанаты переживают, что девушка может стать очередной из его «жертв». По слухам, и влиятельная семья Сабанджи не одобряет его избранницу.

Но еще большее беспокойство вызывает у фанатов внешний вид Ханде. В юности девушка была пухленькой, но к началу съемок в сериале «Постучись в мою дверь» уже справилась с лишним весом и выглядела просто отлично. Тем не менее Эрчел продолжает худеть. Актриса опубликовала в социальных сетях видео, на котором прогуливается в черном платье с глубоким декольте. Подписчики Ханде отметили, что ее ребра выпирают из-под кожи, а грудь совсем «провалилась».