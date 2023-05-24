Свежее фото Муравьевой произвело эффект разорвавшейся бомбы, а дело вот в чем
Актрису подловила коллега.
В последние годы Ирина Муравьева редко выходит в свет. Звезду легендарного фильма «Москва слезам не верит» невозможно застать на красной дорожке или на светском мероприятии. Если актриса и «выходит в люди», то предпочитает не оставлять за собой «фотослед». Однако «следят» ее фанаты и коллеги.
На этот раз Муравьеву подловила коллега по цеху Екатерина Стриженова. Ведущая «поймала» актрису для совместного фото, которое впоследствии произвело фурор в соцсетях.
Надо сказать, что Муравьева и Стриженова не сговариваясь оделись в одной цветовой гамме и конечно же сорвали шквал комплиментов от восхищенных пользователей Сети.
«Ну как можно было назвать Муравьеву коллегой? Она настоящая актриса, а не телеведущая», «Муравьева и Купченко — великие актрисы и, естественно, красивые женщины», «Самая красивая женщина на российском телевидении», «Ирина не меняется, неповторимая, тот же огонь в глазах», — неустанно пишут подписчики Стриженовой комментарии под публикацией.