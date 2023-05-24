Свежее фото Муравьевой произвело эффект разорвавшейся бомбы, а дело вот в чем

В последние годы Ирина Муравьева редко выходит в свет. Звезду легендарного фильма «Москва слезам не верит» невозможно застать на красной дорожке или на светском мероприятии. Если актриса и «выходит в люди», то предпочитает не оставлять за собой «фотослед». Однако «следят» ее фанаты и коллеги.

На этот раз Муравьеву подловила коллега по цеху Екатерина Стриженова. Ведущая «поймала» актрису для совместного фото, которое впоследствии произвело фурор в соцсетях.

Надо сказать, что Муравьева и Стриженова не сговариваясь оделись в одной цветовой гамме и конечно же сорвали шквал комплиментов от восхищенных пользователей Сети.