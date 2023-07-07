Свежее фото дочери Волковой из «Тату» поражает: внимание на лицо

Юлия Волкова в первый раз стала матерью в 19 лет. От своего возлюбленного Павла Сидорова она родила дочь Викторию, которая совсем недавно выпустилась из школы.

В честь радостного события певица поделилась с поклонниками десятками фото и видео. В социальных сетях она показала счастливую дочь, ее одноклассников, классную руководительницу и даже поделилась несколькими совместными портретами с дочерью.

Записи Волковой шокировали подписчиков. Как отметили удивленные поклонники, 18-летняя Виктория выглядит как одногодка своей матери. И если часть фанатов уверена, что такое сходство объяснимо родственными связями, то другие считают, что артистка слишком часто обращается к пластическим хирургам, регулярно переделывая свою внешность.

«Одно лицо», «Как будто сестры»,

— удивляются пользователи Сети.