Свежее фото дочери Орбакайте пугает: приглядитесь к ее улыбке

Кристина Орбакайте поделилась радостным событием из жизни любимой дочери. Звездная наследница окончила пятый класс и отпраздновала свой первый выпускной.

Певица призналась, что в США, где она уже давно живет со своей семьей, этому придают большое значение. Звезда не могла пропустить торжественное мероприятие по случаю перехода Клавы из начальной школы в среднюю. В этот знаменательный день вместе с дочерью Орбакайте сделала несколько кадров на память.

Снимки звезда показала поклонникам в социальных сетях, но комментарии к ним предусмотрительно закрыла. Видимо, знаменитость догадывалась, о чем ей могут написать хейтеры. Дело в том, что свежее фото дочери Орбакайте пугает: стоит только приглядеться к улыбке девочки. Улыбку Клавы идеальной точно не назвать. Внучке Аллы Пугачевой не помешало бы обратиться к специалистам, чтобы исправить кривизну своих зубов. Тем более что финансовые возможности родителей позволяют ей рассчитывать на помощь лучших докторов.