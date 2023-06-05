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Свежее фото дочери Орбакайте пугает: приглядитесь к ее улыбке

5 июня 2023 21:00
Свежее фото дочери Орбакайте пугает: приглядитесь к ее улыбке

Без помощи специалистов не обойтись.

Кристина Орбакайте поделилась радостным событием из жизни любимой дочери. Звездная наследница окончила пятый класс и отпраздновала свой первый выпускной.

Певица призналась, что в США, где она уже давно живет со своей семьей, этому придают большое значение. Звезда не могла пропустить торжественное мероприятие по случаю перехода Клавы из начальной школы в среднюю. В этот знаменательный день вместе с дочерью Орбакайте сделала несколько кадров на память.

Снимки звезда показала поклонникам в социальных сетях, но комментарии к ним предусмотрительно закрыла. Видимо, знаменитость догадывалась, о чем ей могут написать хейтеры. Дело в том, что свежее фото дочери Орбакайте пугает: стоит только приглядеться к улыбке девочки. Улыбку Клавы идеальной точно не назвать. Внучке Аллы Пугачевой не помешало бы обратиться к специалистам, чтобы исправить кривизну своих зубов. Тем более что финансовые возможности родителей позволяют ей рассчитывать на помощь лучших докторов.

Свежее фото дочери Орбакайте пугает: приглядитесь к ее улыбке
Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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