Свежее фото Александра Михайлова пугает: присмотритесь к его лицу

Главной ролью в карьере Александра Михайлова стала лирическая комедия «Любовь и голуби». Зрители до сих пор остаются в восторге от его Василия Кузякина и всегда как в первый раз переживают размолвку героя с семьей. После выхода ленты артист проснулся всесоюзной знаменитостью и продолжил покорять отечественные экраны.

Так, после работы с Владимиром Меньшовым он снялся в картине «Победа», «Очарованный странник» и «Благословите женщину» Станислава Говорухина. Последней же ролью артиста стала спортивная драма «Бультерьер». Помимо этого, он немало сил тратит на работу в Центральном доме работников искусства и входит в состав его правления.

Преданные поклонники внимательно следят за карьерой артиста. И многие с удивлением отмечают, что Михайлов значительно постарел за прошедшие годы. В актере уже не узнать обаятельного Кузякина, и теперь он похож на дедушку в глубоком пенсионном возрасте.