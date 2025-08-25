Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет

Неудивительно, что слухи о сиквеле не за горами.

Кто бы мог подумать, что мультфильм про кей-поп-идолов с гитарой в одной руке и охотничьим клинком в другой устроит такой переполох? «Кей-поп-охотницы на демонов» уже два месяца как доступны на Netflix, но это не помешало им взять штурмом американский кинопрокат.

Причем — уникальный случай — именно благодаря хитовому аниме Netflix впервые за 18 лет своего существования оказался №1 в бокс-офисе.

Фильм, спродюсированный Sony Pictures и проданный стримингу, собрал за уикенд по разным оценкам от 16 до 20 миллионов долларов. И это при том, что Netflix традиционно держится подальше от больших экранов.

Но успех оказался настолько бешеным, что компания решилась на так называемый «ласт дэнс»: 1750 залов, два дня показов, тысячи фанатов, которые не просто пришли в кино, а пели, танцевали и переодевались в любимых героинь. Картинка больше напоминает концерт BTS, чем премьеру мультфильма.

По сюжету все тоже на стыке жанров: трио Huntr/x — Руми, Мира и Зои — днем турит по стадионам как кей-поп-звезды, а ночью спасает мир от демонов. Самый большой враг? Конечно же, соперничающий бойз-бэнд, который оказывается замаскированной нечистью.

Ирония в том, что Netflix, разрушивший традиционную модель проката, теперь сам пожинает лавры в кинотеатрах. Даже без крупнейшей сети AMC, отказавшейся от участия, «Охотницы на демонов» умудрились собрать полные залы.

Аналитик Дэвид А. Гросс назвал это «совершенно уникальным событием на два дня», и немудрено — кто бы поверил, что мульт про поющих девчонок опередит в прокате даже великолепные «Орудия»?

