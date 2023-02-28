Светской львице 82 года: ее лицо без фотошопа не для слабонервных (фото)

Без сомнения, уколы ботокса и филлеры стали настоящим спасением для девушек, которые не хотят стареть раньше времени. Но, когда достижения косметологии и хирургии используют для кардинального изменения внешности, это выглядит пугающе, потому что результат всегда оставляет желать лучшего.

Так и Джоселин Вильденштейн сделала из себя женщину-кошку, хотя, скорее всего, даже не планировала превращаться во фрика. Кроме того, она все еще утверждает, что не делала пластические операции. Светская львица даже пыталась предоставить публике снимки из своей юности, но на них тут же нашли ретушь.

Стоит сказать, что фотошоп стал для Джоселин неотъемлемой частью жизни. Поэтому, когда папарацци выкладывают настоящие снимки женщины, ее поклонники приходят в ужас. Без редактирования внешность блондинки напоминает нечто инопланетное, поскольку из-за ботокса и филлеров на ее лице постоянно появляется отек. А натянутые брови и глаза создают устрашающий взгляд, который не все смогут вынести.