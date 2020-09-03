«Светлый мальчик»: Дмитрий Певцов почтил память старшего сына в годовщину его гибели

Дмитрий Певцов потерял своего старшего сына 3 сентября 2012 года. Скорбную дату, в которую трагически погиб Даниил, артист отметил видео, смонтированным из архивных фотографий. На снимках его сын запечатлен совсем маленьким мальчиком, подростком и взрослым юношей среди своих самых близких людей.

«Восемь лет уже… Покой, Господи, душу раба твоего Даниила», — написал Дмитрий под роликом, который опубликовал в Instagram-профиле.

Пользователи сети выразили соболезнования Певцову в связи с невосполнимой утратой и поддержали его добрыми словами.

«К сожалению, время не лечит, а лишь притупляет нашу боль. Но у нас есть надежда — это наш Господь-Спаситель. Будем молиться и верить», «Светлый мальчик. Покой, Господи, душу раба твоего Даниила», «Сил вам и любви в сердце всегда», «Какой красивый, интересный и так похож на Вас Дмитрий», — отмечают поклонники артиста в своих комментариях.

Даниил родился в июне 1990 года, когда его родители были еще студентами ГИТИСа. Дмитрий и Лариса Блаженко встречались несколько лет, однако после появления сына расстались.

Певцов признавался, что он был слишком молод, потому даже понять не успел, что стал отцом, а через четыре года женился на актрисе Ольге Дроздовой.

В то время Лариса Блажко вместе с маленьким Даниилом эмигрировала в Канаду и там вышла замуж. Когда Даниилу исполнилось 12 лет, он вместе с матерью вернулся в Москву и заново познакомился со своим родным отцом, которого практически не знал.

Дмитрий Певцов очень переживает, что долго не общался с сыном, но, после возвращения Даниила в Россию, они стали настоящими друзьями.

Свое горе артист смог пережить благодаря религии: он глубоко верующий человек, часто посещает храмы, читает молитвы и называет себя православным россиянином.

К слову, Гарик Сукачев посвятил Даниилу Певцову песню «Птица».