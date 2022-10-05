«Светлячок», «Темный ангел», «Хроники Сары Коннор»: их сгубила глупая ошибка

Руководство телеканала раз за разом наступало на одни и те же грабли.

Сериал «Светлячок» режиссера Джосса Уидона до сих пор считается культовым среди его поклонников. Но вот его судьба на американском телевидении сложилась неудачно: он оказался закрыт еще до того момента, как закончился первый сезон. Объяснили все, как это принято в данной среде, зрительской непопулярностью и низкими рейтингами.

На самом же деле это решение было обусловлено в первую очередь упрямством телеканала Fox. Его руководство упорно считало, что «Светлячок» должен демонстрироваться непременно в восемь вечера каждую пятницу, а это время традиционно непопулярно в американских семьях для просмотра ТВ.

От пятничных показов в восемь вечера (которые в США называют Friday night death slot, то есть «убийственный слот в пятницу вечером») пострадали и такие известные сериалы Fox, как «Хроники Сары Коннор» и «Темный ангел».

Что касается «Светлячка», то у сериала была и еще одна причина для закрытия, также основанная на недальновидном решении руководства Fox. Серии шоу демонстрировали не по порядку, поскольку первый эпизод сочли «слишком медлительным».

В итоге зрители начали путаться в героях и сюжетных линиях, что, разумеется, еще больше опустило рейтинги вниз. Телеканал показал лишь 11 эпизодов из 14, после чего и было принято решение о закрытии сериала.