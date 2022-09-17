Светловолосой кудрявой малышки больше нет: фанаты ахнули, увидев дочь погибшего Пола Уокера

Знаменитый киноактер Пол Уокер разбился на машине в 2013 году. Смерть молодой звезды была шоком для миллионов поклонников, но тяжелее всех пришлось его семье и 15-летней дочери Мэдоу Рэйн, которая переехала к папе за год до его гибели.

Отец и дочь были очень близки.

Мэдоу Уокер уже совсем взрослая девушка – в ней не узнать ту светловолосую малышку. Сейчас 23-летняя Мэдоу делает успешную модельную карьеру и ведет популярные аккаунты в соцсетях. В прошлом году девушка вышла замуж за актера Луи Торнтона-Аллана. К алтарю Мэдоу вел ее крестный отец и близкий друг Пола Уокера Вин Дизель.