Светличную замучили боли в психбольнице: врачи диагностировали страшную болезнь

Светлана Светличная с прошлого года находится на лечении в психиатрической больнице. Родственники звезды отправили ее под наблюдение специалистов из-за быстро прогрессирующей деменции. Но недавно актрисе поставили еще один диагноз. 83-летняя артистка стала жаловаться на боли в груди. Обследование показало, что у Светланы Афанасьевны развивается пневмония правого легкого.

Пока болезнь не успела деформировать органы звезды, врачи начали экстренное лечение.

По мнению медиков, после полного курса артистка сможет полностью восстановиться. Информация об этом появилась в Telegram-канале SHOT.

Мария, невестка Светличной, сообщила журналистам, что самочувствие Светланы Афанасьевны уже улучшилось. За ее состоянием круглосуточно наблюдают сотрудники клиники. Также женщина подчеркнула, что свекровь находится на лечении добровольно.