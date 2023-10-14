Светличная попала в кино через постель: вот кто ломал чужие судьбы ради нее

Блат существовал во все времена. Привлекательные молодые актрисы обиходили более талантливых коллег, получая самые яркие и запоминающиеся роли благодаря протекции. Многие знаменитые красотки пробились с помощью влиятельных покровителей. Не стала исключением и блондинка из «Бриллиантовой руки».

Первая слава пришла к Светлане Светличной после роли Ундины в картине «Герой нашего времени». Очаровательная контрабандистка покорила сердца мужчин. Но по задумке режиссера Станислава Ростоцкого образ должна была воплотить на экране известная актриса Тамара Семина.

Против такого решения выступил исполнитель главной роли Печорина Владимир Ивашов. Секс-символ советского кино настоял, чтобы Ундину сыграла его невеста Светличная. Постановщику не оставалось ничего другого, кроме как пойти на уступки звезде картины.