Светличная была гадким утенком в детстве: увидите это фото и глазам не поверите

Светлана Светличная заняла свое место среди наиболее известных актрис советского кино. При этом действительно ярких ролей у знаменитости не так уж много. Артистка находила объяснение этому в своей внешности.

В интервью знаменитость говорила, что многие режиссеры отказывались от работы с ней, поскольку она выглядела слишком «не по-советски». У актрисы была нетипичная красота, которая якобы и помешала ее карьере.

Зрители до сих пор не могут сойтись во мнении о том, насколько привлекательной была молодая Светличная. Одни считают ее чуть ли не секс-символом, другие полагают, что в блондинке нет ничего особенного. Зато относительно того, какой она была детстве, у публики разногласий нет.

На просторах Интернета можно увидеть архивное фото Светланы Афанасьевны, при виде которого интернет-пользователи сходятся во мнении, что Светличная была настоящим гадким утенком.