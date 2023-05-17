Светличная была гадким утенком в детстве: увидите это фото и глазам не поверите
Артистка не сразу стала красоткой.
Светлана Светличная заняла свое место среди наиболее известных актрис советского кино. При этом действительно ярких ролей у знаменитости не так уж много. Артистка находила объяснение этому в своей внешности.
В интервью знаменитость говорила, что многие режиссеры отказывались от работы с ней, поскольку она выглядела слишком «не по-советски». У актрисы была нетипичная красота, которая якобы и помешала ее карьере.
Зрители до сих пор не могут сойтись во мнении о том, насколько привлекательной была молодая Светличная. Одни считают ее чуть ли не секс-символом, другие полагают, что в блондинке нет ничего особенного. Зато относительно того, какой она была детстве, у публики разногласий нет.
На просторах Интернета можно увидеть архивное фото Светланы Афанасьевны, при виде которого интернет-пользователи сходятся во мнении, что Светличная была настоящим гадким утенком.
«В детстве была неприятная», «Девочка страшненькая, но с возрастом расцвела», «Какой некрасивый ребенок», — гласят комментарии в Сети.