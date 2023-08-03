«Светлая память»: Миронова отличилась со знаком минус в день рождения сына Табакова
За актрису стало всем стыдно.
Олег Табаков, как известно, был женат дважды. Каждая супруга подарила артисту двух наследников. Сегодня наиболее известен Павел, сын Табакова и его второй супруги Марины Зудиной. Наследник «Матроскина» активно снимается в успешных фильмах и штурмует российский кинематограф.
1 августа Табаков-младший отметил свое 28-летие, о чем сообщила его мать в соцсетях. Зудина выложила архивное фото, на котором она запечатлена с сынишкой на руках. А рядом с женой и отпрыском стоит довольный Олег Павлович. Вот как актриса подписала фото:
«С днем рождения! Люблю! Счастлива, что ты рядом!»
На пост Зудиной отреагировала Мария Миронова, дочь артиста Андрея Миронова. Она, видимо, подумала, что Зудина поздравляла супруга и написала:
«Светлая память».
И тут в комментариях начался ад. На неудачную реплику Мироновой общественность отреагировала жестко:
«Неуместно писать светлая память, когда поздравляют с днем рождения сына Марины и Олега Табакова», «Было бы уместнее удалить это все про „светлую память“».
Вот так наследница именитого артиста отличилась в день рождения сына Табакова.