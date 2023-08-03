«Светлая память»: Миронова отличилась со знаком минус в день рождения сына Табакова

Олег Табаков, как известно, был женат дважды. Каждая супруга подарила артисту двух наследников. Сегодня наиболее известен Павел, сын Табакова и его второй супруги Марины Зудиной. Наследник «Матроскина» активно снимается в успешных фильмах и штурмует российский кинематограф.

1 августа Табаков-младший отметил свое 28-летие, о чем сообщила его мать в соцсетях. Зудина выложила архивное фото, на котором она запечатлена с сынишкой на руках. А рядом с женой и отпрыском стоит довольный Олег Павлович. Вот как актриса подписала фото:

«С днем рождения! Люблю! Счастлива, что ты рядом!»

На пост Зудиной отреагировала Мария Миронова, дочь артиста Андрея Миронова. Она, видимо, подумала, что Зудина поздравляла супруга и написала:

«Светлая память».

И тут в комментариях начался ад. На неудачную реплику Мироновой общественность отреагировала жестко:

«Неуместно писать светлая память, когда поздравляют с днем рождения сына Марины и Олега Табакова», «Было бы уместнее удалить это все про „светлую память“».

Вот так наследница именитого артиста отличилась в день рождения сына Табакова.