Светлана Ходченкова готова затмить Асмус из «Текста»: причина не укладывается в голове

Кристина Асмус, известная по ситкому «Интерны» и нашумевшей картине «Текст», не боится смелых экспериментов. Конкуренцию ей готова составить другая знаменитая блондинка — Светлана Ходченкова.

Звезда фильма «Благословите женщину» сумела построить головокружительную карьеру. Актриса не останавливается на достигнутом и готова принять любой вызов. Недавно 40-летняя Ходченкова рассказала о критериях, по которым она выбирает роли.

Светлана призналась, что у нее всего одно требование к себе как к актрисе — никогда не играть однозначных персонажей. Это причина, по которой она с легкостью затмит Асмус. Раньше, по словам артистки, у нее было множество рамок и запретов, но с годами многие из этих барьеров разрушились. Ходченкова не раз снималась в откровенных сценах, а также выполняла сложных трюки.

Для съемок в фильме «Василиса» Светлана училась держаться на лошади, а в картине «Чемпионы» она играла конькобежку — ради этого актриса встала на коньки. «Если я понимаю, что та или иная сцена — это не просто прихоть режиссера, а необходимость, без которой история не получится, то я готова участвовать», — цитирует Ходченкову канал «Прикосновения».