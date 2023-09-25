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Светится от счастья и с кольцом на пальце: новый статус Пеговой выдало одно фото

25 сентября 2023 13:45
Светится от счастья и с кольцом на пальце: новый статус Пеговой выдало одно фото

Внимательные поклонники рассекретили актрису.

Ирину Пегову по праву можно назвать одной из самых плодотворных российских артисток. Ежегодно в свет выходит несколько громких картин с участием пышнотелой красавицы. Поклонники недоумевают, как такая успешная и эффектная женщина до сих пор остается одна. Но есть надежда, что семейный статус актрисы изменился.

Пегова недавно вернулась из очередной командировки. В Гатчине, которая расположена под Санкт-Петербургом, звезда снималась в новом сериале «Здесь все свои». Оставив трудовые будни, артистка решила отдохнуть в столице и посетила летнюю веранду кафе. Ирина Пегова поделилась в соцсетях снимком, на котором радостно жмурится посреди залитой солнцем улицы.

Внимание поклонников привлекла не безупречная укладка кумира, не ее соблазнительный комбинезон, а кольцо на пальце с внушительными камнями. Подписчики уверены, что Пегова помолвлена. Впрочем, совсем недавно звезда говорила, что не собирается повторно выходить замуж.

Светится от счастья и с кольцом на пальце: новый статус Пеговой выдало одно фото
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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