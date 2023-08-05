Света из ситкома «Счастливы вместе» вышла замуж за копию Гены Букина: ох и сходство

Дарья Сагалова проснулась знаменитой после выхода ситкома «Счастливы вместе». Роль Светы Букиной стала визитной карточкой для актрисы, из-за чего зрители начали ассоциировать ее с ветреной героиней. Дарье приписывали многочисленные бурные романы, которые оказались фантазией прессы.

В реальной жизни Дарья верна любимому мужу Константину Масленникову. Супруги вместе уже девять лет и воспитывают троих детей. Ради семьи Сагалова даже ушла из кино. Последняя картина с ее участием вышла в 2017 году. Но ради продолжения сериала «Счастливы вместе» артистка сделала исключение — Света Букина появится в готовящихся эпизодах ситкома.

Многие отмечают, что муж актрисы феноменально похож на ее экранного отца Гену Букина. У Константина такое же крупное брутальное лицо и точно такие же черты, как у главного героя ситкома.

Сагаловой было всего 17, когда она познакомилась с Масленниковым. Они встречались восемь лет, прежде чем узаконить отношения.