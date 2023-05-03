Света Букина бросила карьеру ради мужчины: взгляните, стоил ли он того (фото)

Дарья Сагалова проснулась знаменитой после выхода ситкома «Счастливы вместе». Актриса перевоплотилась в легкомысленную блондинку Свету Букину, и этот образ закрепился за ней навсегда. Несколько лет назад Сагалова оставила кинокарьеру, чтобы проводить больше времени с мужем и детьми.

Избранником актрисы стал бизнесмен Константин Масленников. Они поженились в 2011 году, и на сегодняшний момент у супругов уже три дочери. После их рождения Дарья практически перестала появляться на публике и сниматься в кино.

Многие поклонники Сагаловой разочарованы ее выбором, ведь актриса отказалась от славы и успешной карьеры в пользу мужа и детей. Но другие, увидев избранника Дарьи, понимают ее. Константин — обаятельный мужчина с импозантной внешностью. А рядом с красавицей-женой он выглядит еще лучше.

«Замечательная семья!», «Повезло вашему мужу», «Рядом с вами любой будет счастливым», — пишут восхищенные подписчики в соцсетях Дарьи.

Сегодня 37-летняя Сагалова занимается не только домом, но собственной школой танцев. О возвращении в кино актриса пока не помышляет.