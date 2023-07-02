Сверстники не интересуют: женщины этих знаков Зодиака без ума от мужчин постарше

У каждой представительницы прекрасного пола - свой идеал мужчины. Одни барышни без ума от сверстников, с которыми можно говорить на одном языке без опасений, что тебя не поймут. Другие предпочитают парней помладше - рядом с ними как будто бы и сама молодеешь на несколько лет. Наконец, третьи предпочитают зрелых мужчин, за плечами которых солидный опыт взаимоотношений с противоположным полом. Рассказываем, уроженки каких знаков зодиака относятся к последней категории.

Лев

Женщины, рожденные под огненным знаком зодиака, в отношениях бросаются из крайности в крайность. То подавай им итальянские страсти, то уют и стабильность. Неудивительно, что в конечном итоге Львица приходит к мысли - ей нужен мужчина старше по возрасту, который в состоянии подарить ей и то, и другое.

Рядом с солидным джентльменом, галантным и обходительным, уверенным в себе, представительница этого знака будет чувствовать себя как за каменной стеной.

Она будет купаться в его любви и внимании, и, разумеется, отвечать тем же. В таких отношениях Львица расцветет и станет еще прекраснее, чем была прежде.

Дева

Стабильность и надежность - вот что ищут прежде всего в романтических отношениях уроженки земного знака. Идеальный партнер в представлении женщины-Девы - сдержанный, интеллектуальный и верный. Немудрено, что все эти качества она найдет в человеке, который старше ее по возрасту и мечтает о таком же союзе.

Если Дева найдет общий язык с партнером и между ними возникнет взаимопонимание, разница в годах не будет играть ни малейшей роли.

Самое главное для самой представительницы знака и ее избранника - чтобы в доме царили уют, благополучие и порядок, а муж, жена и другие члены семьи ценили и уважали друг друга.

Рыбы

В огромном мире мечтательницы-Рыбки чувствуют себя одинокими и потерянными. Они хотели бы видеть рядом с собой человека, который сможет подарить им ощущение надежности, уверенности в завтрашнем дне, тепла. И, конечно же, любви. Нередко уроженки этих знаков выбирают себе в партнеры мужчин гораздо старше.

Такой избранник всегда готов прийти на помощь Рыбке в трудную минуту, дать мудрый совет и утешить.

Кроме того, такие взаимоотношения кажутся представительницам водной стихии очень романтичными, как в кино. В таком союзе оба партнера относятся друг к другу трогательно и трепетно.