Свернули не туда: реальную причину переноса «Мортал Комбат 2» зрителям так и не назвали — ужастик дель Торо все-таки ни при чем

31 августа 2025 19:34
По крайней мере, в этом не сомневаются сразу несколько инсайдеров.

Официально Warner Bros. объясняет перенос «Мортал Комбат 2» с октября 2025 на май 2026 года маркетинговой стратегией: мол, летний сезон подходит для блокбастера лучше осеннего, да и «Франкенштейн» дель Торо — серьезный конкурент. Но за кулисами, похоже, разворачивается куда более тревожная история, которая ставит под вопрос качество фильма.

Несмотря на рекордные 107 миллионов просмотров трейлера за первые сутки, инсайдеры отмечают, что студия была «озадачена неоднозначной реакцией» на первый ролик. А шестимесячная задержка — это достаточно времени для масштабных пересъемок, о которых осторожно намекают Dark Horizons.

Это классическая ситуация для Голливуда: когда тестовые показы или реакция аудитории выявляют серьезные проблемы с картиной, студия предпочитает не рисковать и «доделывает» продукт.

Что могло пойти не так? Вероятно, зрители и критики указали на те же недостатки, что и в первом фильме: перегруженность персонажами в ущерб развитию каждого, слабый сценарий, который держится только на отсылках к играм, и неубедительный актерский состав.

Добавьте к этому высокие ожидания фанатов после кассового успеха первого фильма — и студия оказывается под давлением.

Таким образом, за фасадом «более выгодной даты релиза» может скрываться паническая попытка спасти проект от провала.

Остается надеяться, что дополнительные месяцы работы пойдут фильму на пользу, а не превратят его в очередную голливудскую франшизу, растерявшую всю свою кровожадную душу ради коммерческого успеха.

Ранее мы писали: В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

Фото: Кадр из фильма «Мортал Комбат 2» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
